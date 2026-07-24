दक्षिण गुजरात में भारी बारिश का कहर, 500 से ज्यादा बाढ़ पीड़ितों को बचाया गया

दक्षिणी गुजरात में भारी बारिश के बाद सूरत के ग्रामीण इलाकों में बाढ़ आ गई है। किम नदी का पानी काफी बढ़ गया है, जिससे गायकवाड़ी जैसे इलाकों की सड़कें पूरी तरह पानी में डूब गई हैं। इसके चलते कोसंबा और किम के बीच का रास्ता भी बंद हो गया है। नदी के किनारे बसे कई घरों में पानी घुस गया है, इसलिए लोग घरों में ही रुके हुए हैं। प्रशासन ने लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए बाढ़ के पानी से दूर रहने की अपील की है।