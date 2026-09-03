उत्तर प्रदेश में बारिश का सूखा खत्म, अगले 6 दिन तक मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट

लखनऊ में एक दिन में 65.5 मिमी बारिश हुई। अलीगंज में तो 115.4 मिमी पानी बरसा, वहीं मिर्जापुर में सबसे ज्यादा 161 मिमी बारिश दर्ज की गई।

IMD ने 8 जिलों के लिए बहुत भारी बारिश का 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया है। इसके अलावा, 30 से ज्यादा जिलों (जिनमें वाराणसी और चित्रकूट भी शामिल हैं) को आंधी या भारी बारिश के लिए 'यलो अलर्ट' पर रखा गया है। लखनऊ में इस बारिश की वजह से जगह-जगह ट्रैफिक जाम लग गए हैं और सड़कों पर गड्ढे भी बन गए हैं।