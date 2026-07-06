महाराष्ट्र: रत्नागिरी रेलवे स्टेशन बारिश के बाद गिरा छत का बड़ा हिस्सा, जांच शुरू देश Jul 06, 2026

महाराष्ट्र के रत्नागिरी रेलवे स्टेशन पर रविवार रात भारी बारिश के बाद छत का एक बड़ा हिस्सा अचानक नीचे आ गिरा। करीब 50 फुट लंबी यह छत ढहने से स्टेशन पर अफरा-तफरी मच गई। राहत की बात यह रही कि हादसे के वक्त स्टेशन पर लोग कम थे, इसलिए कोई चोटिल नहीं हुआ। दरअसल, खराब मौसम के कारण उस समय भीड़ नहीं थी। इस घटना ने एक बार फिर लोगों के मन में यह सवाल पैदा कर दिया है कि बारिश के मौसम में सार्वजनिक इमारतें कितनी सुरक्षित हैं।