मुंबई में बारिश का कोहराम: अंधेरी सबवे डूबा, यलो अलर्ट से बढ़ी शहर की मुश्किल
सोमवार सुबह मुंबई में भारी बारिश हुई, जिससे शहर के कई निचले इलाकों में पानी भर गया। अंधेरी सबवे पूरी तरह से पानी में डूब गया, जिसे रात करीब 1:46 बजे पुलिस ने सुरक्षा को देखते हुए ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। मौके पर पुलिसकर्मी लोगों की सहायता के लिए मौजूद थे। सोमवार की सुबह मुंबईकरों के लिए खासी परेशानी वाली हो सकती है, क्योंकि पूरे शहर में आवाजाही धीमी और मुश्किल होने की आशंका है।
मौसम विभाग ने मुंबई के लिए यलो अलर्ट जारी किया
मौसम विभाग ने मुंबई और आसपास के इलाकों के लिए यलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि यहां गरज-चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। इसके अलावा, मौसम काफी उमस भरा रहने की संभावना है। फिलहाल, शहर में नमी 94 प्रतिशत है और तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि यह बारिश शनिवार रात तक जारी रह सकती है, जिससे इस हफ्ते कुछ इलाकों में और भी ज्यादा पानी भर सकता है।