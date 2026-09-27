कामाख्या स्टेशन पर छेड़खानी का वीडियो वायरल, आरोपी पर कार्रवाई की मांग

यह वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया। इसके बाद लोगों ने रेल मंत्रालय और असम पुलिस जैसे अधिकारियों से तुरंत कार्रवाई करने की मांग की। कई लोगों ने दत्ता की हिम्मत की दाद दी कि उन्होंने अपना अनुभव सबके सामने रखा। वहीं, कुछ लोगों ने बताया कि सार्वजनिक जगहों पर ऐसी छेड़खानी कितनी आम बात है। इस घटना के बाद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सुरक्षा बढ़ाने की मांग जोर पकड़ने लगी है, ताकि सार्वजनिक जगहों को सभी के लिए, खासकर महिलाओं के लिए और ज्यादा सुरक्षित बनाया जा सके।