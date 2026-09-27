कामाख्या स्टेशन पर छेड़खानी का वीडियो वायरल, आरोपी पर कार्रवाई की मांग
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गुंजन दत्ता नाम की एक महिला ने असम के कामाख्या रेलवे स्टेशन पर एक शख्स की हरकतों से परेशान होकर इंस्टाग्राम पर एक वीडियो डाला। वह शख्स स्टेशन से लेकर ट्रेन तक उसके पीछे-पीछे चल रहा था और लगातार अश्लील इशारे कर रहा था। जब उसे लगा कि उसकी हरकतें रिकॉर्ड हो रही हैं, तब जाकर वह रुका।
वीडियो वायरल हुआ, लोग कार्रवाई की कर रहे मांग
यह वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया। इसके बाद लोगों ने रेल मंत्रालय और असम पुलिस जैसे अधिकारियों से तुरंत कार्रवाई करने की मांग की। कई लोगों ने दत्ता की हिम्मत की दाद दी कि उन्होंने अपना अनुभव सबके सामने रखा। वहीं, कुछ लोगों ने बताया कि सार्वजनिक जगहों पर ऐसी छेड़खानी कितनी आम बात है। इस घटना के बाद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सुरक्षा बढ़ाने की मांग जोर पकड़ने लगी है, ताकि सार्वजनिक जगहों को सभी के लिए, खासकर महिलाओं के लिए और ज्यादा सुरक्षित बनाया जा सके।