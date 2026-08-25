चीनी हुई 65 रुपये पार, D-मार्ट में 5 किलो से अधिक खरीदने पर रोक

देशभर में चीनी के दाम काफी बढ़ गए हैं। अब इसकी कीमत 65 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई है, जो जुलाई के मुकाबले 10 रुपये ज्यादा है।

दाम बढ़ने के बाद दुकानों पर चीनी खरीदने के लिए नए नियम भी लागू हो गए हैं। पुणे के डीमार्ट में तो ग्राहक एक बिल पर सिर्फ पांच किलो चीनी ही खरीद पाएंगे। वहीं, बिगबास्केट ने चीनी के बड़े पैकेट बेचने बंद कर दिए हैं। दरअसल, सरकार ने पिछले हफ्ते ही थोक खरीदारों के लिए चीनी के स्टॉक की सीमा तय की थी। ऐसा इसलिए किया गया ताकि जमाखोरी रुक सके और त्योहारों के मौसम में सभी को आसानी से चीनी मिल सके।