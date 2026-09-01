25 करोड़ रुपये के क्रिप्टो घोटाले में युवक ने दी जान, 21 गिरफ्तार
तमिलनाडु के डिंडीगुल में 25 साल के ए राजा नाम के एक युवक ने कथित तौर पर खुदकुशी कर ली। उस पर निवेशकों का दबाव था जो उससे एक संदिग्ध क्रिप्टो और मल्टी-लेवल मार्केटिंग घोटाले में लगा अपना पैसा वापस मांग रहे थे। इस योजना में FQL इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग, FQL एक्सचेंज ऐप और VG इन्वेस्टमेंट ग्रुप सिंडिकेट के जरिए जल्द ही दोगुना मुनाफा देने का वादा किया गया था, लेकिन जब लोग अपने फंड से पैसे नहीं निकाल पाए और उन तक उनकी पहुंच खत्म हो गई, तब यह सारा मामला सामने आया।
आर्थिक अपराध शाखा कर रही 25 करोड़ रुपये के गायब होने की जांच
धोखेबाजों ने लोगों से नकद और डिजिटल तरीकों से पैसे लिए। फिर कुछ रकम को टीथर (USDT) में बदला और उसे जुड़े हुए क्रिप्टो वॉलेट में भेज दिया। कम से कम 25 करोड़ रुपये गायब होने के बाद तमिलनाडु में पुलिस ने 13 बैंक खाते फ्रीज कर दिए हैं और कुल 6 मामले दर्ज किए हैं। अब तक 21 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक कथित अमेरिकी-रिटर्न प्रमोटर भी शामिल है। इस मामले का पैमाना और संभावित अंतरराष्ट्रीय तार जुड़े होने की वजह से अब जांच आर्थिक अपराध शाखा को सौंप दी गई है। यह मामला भारत में युवा निवेशकों के लिए क्रिप्टो घोटालों के बड़े जोखिम को उजागर करता है।