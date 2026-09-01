25 करोड़ रुपये के क्रिप्टो घोटाले में युवक ने दी जान, 21 गिरफ्तार

धोखेबाजों ने लोगों से नकद और डिजिटल तरीकों से पैसे लिए। फिर कुछ रकम को टीथर (USDT) में बदला और उसे जुड़े हुए क्रिप्टो वॉलेट में भेज दिया। कम से कम 25 करोड़ रुपये गायब होने के बाद तमिलनाडु में पुलिस ने 13 बैंक खाते फ्रीज कर दिए हैं और कुल 6 मामले दर्ज किए हैं। अब तक 21 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक कथित अमेरिकी-रिटर्न प्रमोटर भी शामिल है। इस मामले का पैमाना और संभावित अंतरराष्ट्रीय तार जुड़े होने की वजह से अब जांच आर्थिक अपराध शाखा को सौंप दी गई है। यह मामला भारत में युवा निवेशकों के लिए क्रिप्टो घोटालों के बड़े जोखिम को उजागर करता है।