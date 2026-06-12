दिल्ली में 3 मौतों के बाद कोचिंग सेंटर्स पर शिकंजा कसने के लिए समिति गठित देश Jun 12, 2026

27 जुलाई 2024 को एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर जाने से 3 छात्रों की डूबकर मौत हो गई थी। इस घटना के बाद दिल्ली सरकार ने इन सेंटर्स को और सुरक्षित बनाने का फैसला किया है। इसके लिए एक नई कमेटी बनाई गई है, जिसे 3 महीने के भीतर सख्त गाइडलाइंस तैयार करनी हें। इन गाइडलाइंस में बिल्डिंग की सुरक्षा, आग से बचाव के नियम (फायर प्रोटोकॉल) और शिक्षकों की काबिलियत जैसे कई अहम पहलू शामिल होंगे। इसका मकसद है कि छात्र और उनके परिवार अब बिना किसी डर के पढाई कर सकें।