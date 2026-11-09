PM2.5 के आंकड़े एक घंटा गायब? दिल्ली की हवा को लेकर AAP और भाजपा आमने-सामने

आम आदमी पार्टी (AAP) ने भाजपा पर आरोप लगाया कि उन्होंने असली आंकड़े छिपाने के लिए मॉनिटर बंद करवा दिए हैं। इसी बीच, दिल्ली के श्रम मंत्री और भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने पंजाब को पराली जलाने का दोषी ठहराया।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि AAP शासित पंजाब में पराली जलाने की साजिश चल रही है। शहर का मौजूदा AQI 208 है, जो अभी भी सेहत के लिए ठीक नहीं है।