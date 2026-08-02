दिल्ली में NEET प्रदर्शन के दौरान 244 पुलिसकर्मी और 209 आम नागरिक हुए घायल

NEET-UG पेपर लीक के आरोपों को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का विरोध प्रदर्शन 20 जुलाई को संसद के पास हिंसक झड़पों में बदल गया। प्रदर्शनकारी बैरिकेड्स तोड़कर आगे बढ़े और पथराव किया, जिसके जवाब में पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया। यह अशांति 25 जुलाई तक चलती रही और तभी खत्म हुई, जब सरकार ने उनकी मांगें मान लीं। इन मांगों में तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देना भी शामिल था।