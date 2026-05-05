भाजपा की आंधी में खुला सालों से बंद आसनसोल का दुर्गा मंदिर

कृष्णेंदु मुखर्जी ने मंदिर खुलने का वादा निभाया

आसनसोल उत्तर से नवनिर्वाचित भाजपा विधायक कृष्णेंदु मुखर्जी ने अपना वादा पूरा किया है। उन्होंने मंदिर को सिर्फ दुर्गा पूजा जैसे त्योहारों पर ही नहीं, बल्कि पूरे साल श्रद्धालुओं के लिए खुला रखने की बात कही थी, और अब मंदिर नियमित रूप से खुलने लगा है। मंदिर के इस तरह से खुलने से एक बड़ा राजनीतिक और सांस्कृतिक बदलाव सामने आया है। इस बार भाजपा ने राज्य भर में 293 में से 206 सीटें जीतकर पश्चिमी बंगाल में टीएमसी के 15 साल पुराने शासन को खत्म कर दिया है।