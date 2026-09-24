पंजाब पुलिस पर रिश्वत का आरोप, शख्स ने थाने में पीया जहर

पीड़ित ने अपनी शिकायत में कुछ खास अधिकारियों का नाम लिया और आरोप लगाया कि मदद मांगने पर उसे प्रताड़ित किया गया। परेशान होकर उसने थाने में ही जहर पी लिया, हालांकि अब अस्पताल में उसकी हालत स्थिर बनी हुई है।

पुलिस अधिकारियों ने रिश्वत के इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उनका कहना है कि पीड़ित दरअसल एक जमीन विवाद को लेकर तनाव में था। मामले की जांच अभी चल रही है क्योंकि इस घटना से क्षेत्र में अधिकारियों की कथित निष्क्रियता या राजनीतिक शिकायतों को लेकर बढ़ती चिंताओं को और गहरा कर दिया है।