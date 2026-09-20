IIT बॉम्बे में छात्र आत्महत्या: 'भेदभाव' के आरोप, निदेशक के इस्तीफे और क्राइम ब्रांच जांच की मांग

100 से ज्यादा छात्र इकट्ठा हुए और उन्होंने पढ़ाई से जुड़े फैसलों में अपनी ज्यादा भागीदारी की मांग की। छात्रों ने तनाव मुक्त परीक्षा कार्यक्रम और शिक्षकों के लिए मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी वर्कशॉप आयोजित करने की भी बात कही।

इसके साथ ही छात्रों ने स्टूडेंट वेलनेस सेंटर को बेहतर बनाने और गुमनाम फीडबैक पोर्टल शुरू करने की भी मांग रखी। मृत छात्र के माता-पिता भी प्रदर्शन में शामिल हुए। उन्होंने आरोप लगाया कि जातिगत भेदभाव और पढ़ाई के दबाव के कारण उनके बेटे ने यह कदम उठाया होगा।

इस मामले पर IIT बॉम्बे ने बताया कि कैंपस में 8 साइकोलॉजिस्ट सलाहकार के तौर पर काम कर रहे हैं और संस्थान छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान देगा। वहीं, पुलिस ने माता-पिता की मांग स्वीकार करते हुए छात्र की मौत के मामले में क्राइम ब्रांच जांच कराने पर सहमति जताई।