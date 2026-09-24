मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर धधकती बस, ड्राइवर की सूझबूझ ने बचाई 14 जानें

स्थानीय दमकल टीमों, महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के आग बुझाने वाले वाहन और न्यू पनवेल तथा खापोली फायर ब्रिगेड के दो दमकल वाहनों ने मिलकर आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ।

यह घटना बुधवार रात ग्रेटर नोएडा में हुए एक दर्दनाक हादसे के बाद सामने आई है, जहां एक और बस में आग लगने से 9 लोगों की मौत हो गई थी। अनुमान है कि ग्रेटर नोएडा वाली आग भी बस के AC से ही शुरू हुई थी।