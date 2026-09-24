मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर धधकती बस, ड्राइवर की सूझबूझ ने बचाई 14 जानें
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गुरुवार तड़के, उदयपुर से पुणे जा रही एक बस में मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर एयर-कंडीशनिंग सिस्टम से धुआं उठने लगा और देखते ही देखते बस में आग लग गई। ड्राइवर छत्रपाल सिंह किशोर सिंह वाही ने बिना एक पल गंवाए तुरंत बस रोक दी और सभी 14 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। यह सब तब हुआ जब आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में नहीं लिया था।
मुंबई-पुणे की आग पर काबू, कोई घायल नहीं
स्थानीय दमकल टीमों, महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के आग बुझाने वाले वाहन और न्यू पनवेल तथा खापोली फायर ब्रिगेड के दो दमकल वाहनों ने मिलकर आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ।
यह घटना बुधवार रात ग्रेटर नोएडा में हुए एक दर्दनाक हादसे के बाद सामने आई है, जहां एक और बस में आग लगने से 9 लोगों की मौत हो गई थी। अनुमान है कि ग्रेटर नोएडा वाली आग भी बस के AC से ही शुरू हुई थी।