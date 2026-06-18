गाजियाबाद में अस्पतालों की अनदेखी से बच्ची की मौत: सुप्रीम कोर्ट ने दिए जांच के आदेश
गाजियाबाद से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। एक पिता का आरोप है कि 2 निजी अस्पतालों ने उनकी 4 साल की बेटी का इलाज करने से साफ इनकार कर दिया। बच्ची एक बर्बर हमले में गंभीर रूप से घायल हो गई थी। इसके बाद जब उसे सरकारी अस्पताल ले जाया जा रहा था, तब रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। अब सुप्रीम कोर्ट इस बात की जांच कर रहा है कि क्या अस्पतालों के इलाज से इनकार करने की वजह से ही बच्ची की जान गई।
कोर्ट ने की पुलिस की आलोचना
सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय पुलिस को भी जमकर फटकार लगाई है। उन्होंने अभिभावकों से बदसलूकी करने और मौके पर ड्रग्स से जुड़ी शिकायतों को अनदेखा करने के लिए पुलिस की कड़ी निंदा की। आरोपी गौरव पर हत्या समेत बाल संरक्षण कानूनों के तहत कई गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। इस पूरे मामले पर बाल अधिकार कार्यकर्ता शार अश्फाक प्रयाग ने अस्पतालों के रवैये की कड़ी निंदा की। उधर, सेंट जोसेफ अस्पताल का दावा है कि बच्ची का परिवार खुद ही उसे किसी और अस्पताल में ले जाना चाहता था।