गाजियाबाद में अस्पतालों की अनदेखी से बच्ची की मौत: सुप्रीम कोर्ट ने दिए जांच के आदेश देश Jun 18, 2026

गाजियाबाद से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। एक पिता का आरोप है कि 2 निजी अस्पतालों ने उनकी 4 साल की बेटी का इलाज करने से साफ इनकार कर दिया। बच्ची एक बर्बर हमले में गंभीर रूप से घायल हो गई थी। इसके बाद जब उसे सरकारी अस्पताल ले जाया जा रहा था, तब रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। अब सुप्रीम कोर्ट इस बात की जांच कर रहा है कि क्या अस्पतालों के इलाज से इनकार करने की वजह से ही बच्ची की जान गई।