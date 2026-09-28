हरदोई में बारिश का कहर: 56 की मौत, 'इंद्रदेव' पर शिकायत दर्ज

इस बारिश ने राज्य के 75 में से 56 जिलों को अपनी चपेट में ले लिया है। इन इलाकों में 1,020 से ज्यादा घरों को भारी नुकसान पहुंचा है और 107 पशुओं की भी मौत हो गई। राहत और बचाव अधिकारियों का कहना है कि बुनियादी ढांचे को भारी क्षति हुई है, जिससे लोगों का रोजमर्रा का जीवन बुरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है। इस बीच तराई क्षेत्र के लिए और भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अधिकारी अभी राहत कार्यों में लगे हुए हैं और आगे के नुकसान की जानकारी के लिए भी तैयार हैं।