हरदोई में बारिश का कहर: 56 की मौत, 'इंद्रदेव' पर शिकायत दर्ज
उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में एक व्यक्ति ने एक अनोखा कदम उठाया है। उन्होंने 'बारिश के देवता' भगवान इंद्र के खिलाफ बाकायदा एक शिकायत दर्ज करवाई है। इस शिकायत में व्यक्ति ने लगातार हो रही मूसलाधार बारिश को रोकने की गुहार लगाई है। दरअसल, राज्य में 25 सितंबर की सुबह से 27 सितंबर की सुबह तक, करीब 48 घंटों के भीतर 97.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इस भारी बारिश के चलते लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है, जिसमें 56 लोगों की जान चली गई और 46 अन्य घायल हुए हैं।
बारिश से 1,020 से अधिक घर क्षतिग्रस्त
इस बारिश ने राज्य के 75 में से 56 जिलों को अपनी चपेट में ले लिया है। इन इलाकों में 1,020 से ज्यादा घरों को भारी नुकसान पहुंचा है और 107 पशुओं की भी मौत हो गई। राहत और बचाव अधिकारियों का कहना है कि बुनियादी ढांचे को भारी क्षति हुई है, जिससे लोगों का रोजमर्रा का जीवन बुरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है। इस बीच तराई क्षेत्र के लिए और भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अधिकारी अभी राहत कार्यों में लगे हुए हैं और आगे के नुकसान की जानकारी के लिए भी तैयार हैं।