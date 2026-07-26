काला सागर में 5 भारतीयों की मौत के बाद विदेश मंत्रालय ने जारी की चेतावनी
देश
विदेश मंत्रालय (MEA) ने भारतीय नागरिकों से काला सागर में जहाजों पर नौकरी करने से पहले बहुत सावधानी बरतने की अपील की है। मंत्रालय ने कहा है कि वहां चल रहे संघर्ष की वजह से मिसाइल और ड्रोन हमलों का खतरा काफी बढ़ गया है। मंत्रालय के मुताबिक, अप्रैल 2026 से अब तक इस क्षेत्र में 5 भारतीयों की जान जा चुकी है। ऐसे में सरकार का मानना है कि समुद्र में व्यावसायिक कामों के लिए मौजूदा हालात 'बहुत ही अस्थिर' हैं।
MEA ने जोखिम जांच का आग्रह किया
MEA ने सुरक्षा के हालात को 'बहुत ही अस्थिर' बताया है और भारतीय नागरिकों से इन खतरों का गंभीरता से आकलन करने की सलाह दी है। उनका सीधा कहना है: अपने विकल्पों पर सोच-समझकर फैसला लें, हर जानकारी से अपडेट रहें, और ऐसे किसी भी फैसले में जल्दबाजी न करें जिससे आपकी सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है।