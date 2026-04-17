दिल्ली में मौसम का 'जादू': तपती गर्मी से राहत, अगले हफ्ते भी बरसेंगे बादल!
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दिल्ली में शुक्रवार को एक सुखद बदलाव देखने को मिला है। बादल छाए रहे और मौसम भी ठंडा रहा। शुक्रवार का दिन गुरुवार को 40.3 डिग्री सेल्सियस के साथ इस मौसम के सबसे गर्म दिन के ठीक बाद आया। मौसम विभाग यानी IMD ने 40 से 42 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंचने का अंदेशा जताया था, लेकिन अचानक छाए बादलों ने उन सभी को राहत दी, जो एक और गर्म दिन की उम्मीद कर रहे थे।
उत्तर भारत पर सक्रिय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस
इस अचानक आई ठंडक की वजह वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हैं। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भूमध्य सागर से उठने वाले ऐसे मौसमी सिस्टम हैं, जो उत्तर भारत में बारिश और तूफान लाते हैं। ये सिस्टम इस हफ्ते सक्रिय बने रहेंगे और 16 से 19 अप्रैल के बीच भी बारिश होने की संभावना है।
मौसम विभाग ने शुक्रवार को दोपहर या शाम तक आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान लगाया है।