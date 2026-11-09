E20 पेट्रोल में 31 प्रतिशत एथेनॉल के दावे पर अड़ी कर्नाटक सरकार, केंद्र का इनकार

दूसरी ओर, बड़ी तेल कंपनियों और पेट्रोलियम मंत्रालय ने कर्नाटक के जांच नतीजों को गलत बताया है। उनका कहना है कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल मार्केटिंग कंपनियों (OMC) ने 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से E20 पेट्रोल के जो 893 नमूने जमा किए थे, वे सभी तय मानकों पर खरे उतरे हैं।

इसके बावजूद, कर्नाटक अपने नतीजों पर अड़ा हुआ है और ईंधन की टेस्टिंग में पारदर्शिता की मांग कर रहा है। इस बीच, केरलम ने भी अपनी जांच शुरू कर दी है।