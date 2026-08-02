19 साल बाद कोलकाता लौटीं बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन, जताया सरकार का आभार

नसरीन ने सरकार को अपनी सुरक्षा के लिए शुक्रिया कहा। हालांकि, उन्होंने यह भी साफ किया कि उनकी यह वापसी उनकी निजी यात्रा थी, न कि किसी राजनीतिक मकसद से। उन्होंने आगे कहा, "शुक्रगुजारी का मतलब यह नहीं कि आप किसी की वफादारी में बंध जाएं।" अपने निर्वासन के बारे में सोचते हुए उन्होंने एक उम्मीद भरी बात कही, "अन्याय लंबे समय तक चल सकता है, पर हमेशा के लिए नहीं।"