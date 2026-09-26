महाराष्ट्र में सूखा: 265 तहसील पानी को तरसे, मुख्यमंत्री ने दिए फसल नुकसान आकलन के आदेश

इस साल मानसून में बारिश में करीब 19 प्रतिशत की कमी आई है, जिसके बाद महाराष्ट्र के 358 में से 265 तालुकों में सूखे की घोषणा कर दी गई है। यानी राज्य के लगभग तीन-चौथाई हिस्से में अब पानी की किल्लत ने डेरा डाल लिया है।

जून से लेकर मध्य सितंबर तक बारिश आम तौर पर होने वाली मात्रा से बहुत कम रही। इससे न सिर्फ पीने के पानी को लेकर मुश्किल बढ़ गई है, बल्कि खेतों में लगी फसलें भी अब गहरे संकट से गुजर रही हैं।