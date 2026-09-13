पहली पत्नी की सहमति पर दूसरी को पेंशन, AFT का अनोखा फैसला

सिंह ने 1940 से 1961 तक आर्मी में सेवा की थी। उन्होंने 1970 में सतनाम कौर से शादी की, जिसके लिए उनकी पहली पत्नी ने सहमति दी थी। पहली पत्नी ने तो इसके लिए एक एफिडेविट पर दस्तखत भी किए थे।

साल 2017 में जब सिंह की पहली पत्नी का निधन हो गया, तो सतनाम कौर की पेंशन की अरजी को शुरू में खारिज कर दिया गया था। इसकी वजह यह थी कि नियमों के मुताबिक एक से ज्यादा शादियां मान्य नहीं थीं और पुराने सर्विस रिकॉर्ड भी नष्ट हो चुके थे। अब, ट्रिब्यूनल के इस फैसले के बाद, सतनाम कौर को 10 फरवरी, 2017 से पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। अगर 3 महीने से ज्यादा की देरी होती है, तो अधिकारियों को अतिरिक्त ब्याज भी देना होगा।