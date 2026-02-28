ईरान पर हमले के बाद भारतीय नागरिकों के एडवाइजरी जारी, कहा- बरतें बेहद सावधानी

अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान के खिलाफ बड़ी सैन्य कारवाई शुरू कर दी है। ईरान की राजधानी तेहरान समेत 30 जगहों पर मिसाइलें दागी गई हैं। इसके बाद ईरान ने भी जवाबी हमला करते हुए इजरायल पर दर्जनों मिसाइलें दाग दीं। इस तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए इजरायल, ईरान और कतर में स्थित भारतीय दूतावासों ने अपने नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी करते हुए उन्हें विशेष सावधानी बरतने और चौकन्ना रहने के लिए कहा है।

एडवाइजरी भारतीयों के लिए क्या जारी हुई एडवाइजरी? इजरायल के तेल अवीव और ईरान में स्थित भारतीय दूतावास ने सभी भारतीय नागरिकों के को एडवाइजरी जारी कर कहा है, 'क्षेत्र में मौजूदा सुरक्षा स्थिति को देखते हुए इजरायल में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों को अत्यधिक सावधानी बरतने और हर समय सतर्क रहने की सलाह दी जाती है।' दूतावास ने आगे लिखा, 'भारतीय नागरिकों को इजरायली और ईरानी अधिकारियों के साथ गृह मोर्चा कमान द्वारा जारी सुरक्षा दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करने की सलाह दी जाती है।'

हेल्पलाइन भारतीय नागरिकों के लिए जारी किए गए हैं हेल्पलाइन नंबर इजरायल स्थित भारतीय दूतावास ने आगे कहा है, 'आपात स्थिति में इजरायल में मौजूद भारतीय नागरिक +972-54-7520711 नंबर पर या cons1.telaviv@mea.gov.in पर संपर्क कर सकते हैं।' इसी तरह ईरान में भारतीयों के लिए दूतावास ने +989128109115, +989128109109, +989128109102 और +989932179359 नंबर जारी किए हैं। दूतावास ने कहा है कि इजरायल और ईरान में मौजूदा स्थिति बहुत खराब हैं। ऐसे में सभी भारतीय नागरिक अपने घरों में ही रहें और अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से भी बचना चाहिए।

कतर कतर में भारतीय दूतावास ने भी जारी की एडवाइजरी इजरायल और ईरान के बाद कतर की राजधानी दोहा में स्थित भारतीय दूतावास ने भी एडवाइजरी जारी की है। दूतावास ने एक्स पर लिखा, 'अभी के इलाके के हालात को देखते हुए कतर में सभी भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे पूरा ध्यान रखें। दूतावास और स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों की पालना करें। भारतीय नागरिक मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर 00974-55647502 और ईमेल cons.doha@mea.gov.in पर संपर्क कर सकते हैं।'

उड़ान बीच रास्ते से लौटी एयर इंडिया की उड़ान ईरान और इजरायल द्वारा अपने हवाई क्षेत्र को बंद करने के बाद भारत से तेल अवीव जा रही एयर इंडिया की एक उड़ान को बीच रास्ते में ही वापस लौटना पड़ा है। इसके बाद एयर इंडिया ने कहा, 'उसकी दिल्ली-तेल अवीव उड़ान को मुंबई डायवर्ट कर दिया गया है। यह फैसला इजरायल के हवाई क्षेत्र को बंद किए जाने के बाद लिया गया।' एयरलाइन के एक अधिकारी ने बताया कि उड़ान को मुंबई में सुरक्षित उतार लिया गया है।

बयान इंडिगो ने भी जारी किया बयान इस बीच, एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने कहा है कि वह ईरान और उसके हवाई क्षेत्र से संबंधित क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रख रही है। एयरलाइन ने एक्स पर लिखा, 'हम ईरान और उसके हवाई क्षेत्र से संबंधित क्षेत्रीय अपडेट पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। हमारे ग्राहकों और चालक दल की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है। हमारी टीमें स्थिति के विकसित होने पर किसी भी आवश्यक समायोजन को लागू करने के लिए तैयार हैं।'