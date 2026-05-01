SC/ST कानून पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का अहम फैसला, केवल जाति का उल्लेख अब उल्लंघन नहीं

कोर्ट ने समन रद्द किए, IPC केस अभी भी लंबित

यह मामला 2019 में एक हमले की FIR के साथ शुरू हुआ था। शुरुआत में यह सिर्फ मारपीट का मामला था, लेकिन बाद में शिकायतकर्ता ने अपने दर्ज कराए गए बयान में जाति से जुड़े आरोप भी जोड़ दिए।

शिकायतकर्ता का कहना था कि उसने CCTV फुटेज देखकर आरोपियों की पहचान की है। हालांकि, कोर्ट ने इस पूरे मामले में कई बड़ी विसंगतिया पाईं। साथ ही, मेडिकल रिपोर्ट में भी सिर्फ मामूली चोटें ही सामने आयीं। इन्हीं कमियों को देखते हुए कोर्ट ने जाति से संबंधित समन तो रद्द कर दिए है, लेकिन भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत कार्रवाई अभी भी जारी है।