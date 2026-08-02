उत्तर प्रदेश: कांवड़ यात्रा मार्ग पर आबकारी विभाग ने की शराब दुकानों की औचक जांच
उत्तर प्रदेश के आबकारी विभाग ने गौतम बुद्ध नगर में शराब की दुकानों और बार की अचानक जांच की है। खासकर उन दुकानों पर ध्यान दिया गया, जो कांवड़ यात्रा के रास्तों पर पड़ती हैं। इस जांच का मकसद यह सुनिश्चित करना था कि दुकानें सभी नियमों का पालन करें और श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो।
कांवड़ यात्रा 30 जुलाई को शुरू हुई थी और उसके 2 दिन बाद ही आबकारी आयुक्त आदर्श सिंह के आदेश पर ये जांचें शुरू की गईं।
जांच में CCTV, POS और 'टेस्ट बाय' भी शामिल
आबकारी विभाग की अलग-अलग टीमों ने कई तरह की दुकानों की जांच की। इनमें देशी शराब की दुकानें, मिश्रित शराब की दुकानें, मॉडल शॉप, प्रीमियम रिटेल शॉप और बार शामिल थे। टीमों ने यह भी देखा कि दुकानदारों के पास सक्रिय CCTV कैमरे हैं या नहीं, जिनसे रियल-टाइम रिकॉर्डिंग होती है।
इसके अलावा, यह भी चेक किया गया कि हर बिक्री के लिए POS मशीन का इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। देशी शराब की दुकानों में काउंटर के पास ब्रांड डिस्प्ले लगे हैं या नहीं, इसे भी सुनिश्चित किया गया। नियमों के उल्लंघन को पकड़ने के लिए 'टेस्ट बाय' भी की गईं। जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार ने बताया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने यात्रा मार्गों पर आने वाली दुकानों को निर्देश दिए हैं कि वे पर्दे लगाकर काम करें, ताकि कांवड़ियों को कोई दिक्कत न हो।