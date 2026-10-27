बॉम्बे हाई कोर्ट से इमरान खान और छात्र को राहत, किसानों को दिवाली का बंपर तोहफा

महाराष्ट्र से कुछ बड़ी खबरें सामने आई हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अभिनेता इमरान खान को भारत में थोड़ा और समय दिया है। पहले उन्हें देश छोड़ने के लिए कहा गया था, लेकिन अब कोर्ट ने 2 नवंबर तक उनके यहां रहने की अनुमति दे दी है। वहीं, कोर्ट ने पुणे के एक छात्र को भी माफ कर दिया है। इस छात्र को एक आपत्तिजनक ऑनलाइन टिप्पणी दोबारा पोस्ट करने के मामले में दिक्कत हुई थी। कोर्ट ने इसे 'एक बार की गलती' मानते हुए छात्र को बख्श दिया।