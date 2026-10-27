बॉम्बे हाई कोर्ट से इमरान खान और छात्र को राहत, किसानों को दिवाली का बंपर तोहफा
देश
महाराष्ट्र से कुछ बड़ी खबरें सामने आई हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अभिनेता इमरान खान को भारत में थोड़ा और समय दिया है। पहले उन्हें देश छोड़ने के लिए कहा गया था, लेकिन अब कोर्ट ने 2 नवंबर तक उनके यहां रहने की अनुमति दे दी है। वहीं, कोर्ट ने पुणे के एक छात्र को भी माफ कर दिया है। इस छात्र को एक आपत्तिजनक ऑनलाइन टिप्पणी दोबारा पोस्ट करने के मामले में दिक्कत हुई थी। कोर्ट ने इसे 'एक बार की गलती' मानते हुए छात्र को बख्श दिया।
सूखा प्रभावित किसानों को मिलेंगे 5,000 रुपये
दिवाली से ठीक पहले महाराष्ट्र सरकार ने सूखाग्रस्त लगभग 1.5 करोड़ किसानों को 5,000 रुपये देने का ऐलान किया है। साथ ही, राज्य सरकार ने MSRTC कर्मचारियों को समय पर वेतन मिल सके, इसके लिए भी बजट का इंतजाम किया है। सरकार का मकसद है कि त्योहारों के इस मौसम में लोगों को मदद मिले और कर्मचारियों को अपनी सैलरी के लिए इंतजार न करना पड़े।