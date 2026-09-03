पुणे: डीजे शोर के खिलाफ आवाज उठाना पड़ा भारी, सामाजिक कार्यकर्ता पर हमला
पुणे में सामाजिक कार्यकर्ता विद्यानंद बापट पर कथित तौर पर हमला हुआ है। वे गणेशोत्सव के दौरान डीजे और लाउडस्पीकर से होने वाले शोर को कम करने के अपने अभियान के बारे में मीडिया से बात कर रहे थे, तभी यह घटना हुई।
हमलावरों को अभी तक पकड़ा नहीं जा सका है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। बापट का ध्यान हमेशा से सार्वजनिक त्योहारों में ध्वनि प्रदूषण कम करने पर रहा है, वे खुद त्योहार के खिलाफ नहीं हैं।
विद्यानंद बापट के अभियान का निशाना तेज डीजे
हाल ही में हुई एक नगर निगम की बैठक में बापट ने त्योहारों में होने वाले शोर पर अपनी चिंता जताई थी। उनकी इस बात पर गणेश मंडल के कुछ सदस्यों ने एतराज किया, जिसके बाद उन्हें बैठक से जाने को कह दिया गया। इस घटना का एक वीडियो बाद में ऑनलाइन खूब वायरल हुआ।
इसके बाद, बापट ने साफ किया, "मुझे कभी पब्लिसिटी नहीं चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसी पब्लिसिटी चाहते हैं और ऐसे काम कर सकते हैं। मैं ऐसे लोगों को नजरअंदाज करता हुं।" उन्होंने आगे कहा, "मैंने कभी गणेशोत्सव का विरोध नहीं किया है; मेरी आपत्ति सिर्फ डीजे से होने वाले तेज शोर को लेकर रही है।" इस तरह उन्होंने सबको याद दिलाया कि उनका अभियान केवल उत्सवों को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने के लिए है।