पुणे: डीजे शोर के खिलाफ आवाज उठाना पड़ा भारी, सामाजिक कार्यकर्ता पर हमला

हाल ही में हुई एक नगर निगम की बैठक में बापट ने त्योहारों में होने वाले शोर पर अपनी चिंता जताई थी। उनकी इस बात पर गणेश मंडल के कुछ सदस्यों ने एतराज किया, जिसके बाद उन्हें बैठक से जाने को कह दिया गया। इस घटना का एक वीडियो बाद में ऑनलाइन खूब वायरल हुआ।

इसके बाद, बापट ने साफ किया, "मुझे कभी पब्लिसिटी नहीं चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसी पब्लिसिटी चाहते हैं और ऐसे काम कर सकते हैं। मैं ऐसे लोगों को नजरअंदाज करता हुं।" उन्होंने आगे कहा, "मैंने कभी गणेशोत्सव का विरोध नहीं किया है; मेरी आपत्ति सिर्फ डीजे से होने वाले तेज शोर को लेकर रही है।" इस तरह उन्होंने सबको याद दिलाया कि उनका अभियान केवल उत्सवों को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने के लिए है।