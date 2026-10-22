उत्तर प्रदेश में अपराधियों की 15,233 करोड़ की संपत्ति जब्त, इससे गरीबों के लिए बनाए घर
उत्तर प्रदेश में गैंगस्टरों के खिलाफ चली कड़ी कार्रवाई से सिर्फ 15,233 करोड़ रुपये की संपत्तियां ही जब्त नहीं हुई हैं। इस अभियान से पुराने अपराध स्थलों को जरूरतमंद परिवारों के लिए नए घरों में बदला गया है।
2017 से अक्टूबर 2026 तक, गैंगस्टरों की कब्जे वाली जमीन पर बने 148 फ्लैट ऐसे गरीब परिवारों को सौंपे जा चुके हैं, जिन्हें इन घरों की सबसे ज्यादा जरूरत थी।
उत्तर प्रदेश ने गैंगस्टर की जब्त जमीन को फ्लैट में बदला
राज्य सरकार कुख्यात गिरोहों से जमीन वापस ले रही है और उसे जनहित के कामों में लगा रही है।
उदाहरण के लिए, प्रयागराज में जहां कभी अतीक अहमद के गिरोह का कब्जा था, वहां अब 76 फ्लैट बन चुके हैं। इसी तरह, लखनऊ में मुख्तार अंसारी से जुड़ी जमीन पर 72 और फ्लैट तैयार किए गए थे, जिन्हें पिछले साल ही बांटा गया।
इतना ही नहीं, प्रयागराज में 1,200 घरों का एक और बड़ा प्रोजेक्ट भी अभी शुरू हुआ है। यह पहल साफ दिखा रही है कि कैसे सरकार की इस सख्ती से इलाकों के साथ-साथ लोगों की जिंदगियां भी बदल रही हैं।