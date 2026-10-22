उत्तर प्रदेश में अपराधियों की 15,233 करोड़ की संपत्ति जब्त, इससे गरीबों के लिए बनाए घर

राज्य सरकार कुख्यात गिरोहों से जमीन वापस ले रही है और उसे जनहित के कामों में लगा रही है।

उदाहरण के लिए, प्रयागराज में जहां कभी अतीक अहमद के गिरोह का कब्जा था, वहां अब 76 फ्लैट बन चुके हैं। इसी तरह, लखनऊ में मुख्तार अंसारी से जुड़ी जमीन पर 72 और फ्लैट तैयार किए गए थे, जिन्हें पिछले साल ही बांटा गया।

इतना ही नहीं, प्रयागराज में 1,200 घरों का एक और बड़ा प्रोजेक्ट भी अभी शुरू हुआ है। यह पहल साफ दिखा रही है कि कैसे सरकार की इस सख्ती से इलाकों के साथ-साथ लोगों की जिंदगियां भी बदल रही हैं।