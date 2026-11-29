मुंबई जैसे बड़े शहरों में तो जेब पर और भी भारी पड़ रहा है। यहां तुअर दाल 157 और उड़द दाल 155 रुपये प्रति किलो बिक रही है। तुअर की पैदावार मांग से काफी कम है, जिसके चलते कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। सरकार द्वारा बफर स्टॉक से दालें बाजार में छोड़ने की योजना के बावजूद दाम कम नहीं हो रहे। जीके सूद जैसे विशेषज्ञों का मानना है कि पीली मटर और चना दाल पर से आयात शुल्क हटाने से राहत मिल सकती है। अगर हाल के दिनों में इन बढ़ी हुई कीमतों से आपकी रसोई का बजट बिगड़ रहा है, तो यह कदम वाकई अहम साबित हो सकता है।