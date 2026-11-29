महंगाई की मार: 19 प्रतिशत महंगी हुई दालें, बिगड़ा रसोई का बजट
दाल पसंद करने वालों के लिए बुरी खबर है। बीते एक साल में तुअर, उड़द और चना दाल की कीमतें 19 प्रतिशत तक बढ़ गई हैं। इनमें तुअर दाल सबसे आगे है, जो अब 136.60 रुपये प्रति किलो मिल रही है। खराब मौसम के कारण फसल कम होने से ऐसा हुआ है। उड़द और चना दाल भी पीछे नहीं हैं, इनकी कीमतें अब क्रमशः 127 और 95.45 रुपये प्रति किलो हो गई हैं। यह दिखाता है कि बाजार में दालों की मांग और सप्लाई के बीच कितना बड़ा अंतर आ गया है।
मुंबई में तुअर दाल 157 रुपये प्रति किलो
मुंबई जैसे बड़े शहरों में तो जेब पर और भी भारी पड़ रहा है। यहां तुअर दाल 157 और उड़द दाल 155 रुपये प्रति किलो बिक रही है। तुअर की पैदावार मांग से काफी कम है, जिसके चलते कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। सरकार द्वारा बफर स्टॉक से दालें बाजार में छोड़ने की योजना के बावजूद दाम कम नहीं हो रहे। जीके सूद जैसे विशेषज्ञों का मानना है कि पीली मटर और चना दाल पर से आयात शुल्क हटाने से राहत मिल सकती है। अगर हाल के दिनों में इन बढ़ी हुई कीमतों से आपकी रसोई का बजट बिगड़ रहा है, तो यह कदम वाकई अहम साबित हो सकता है।