AI की मदद से सुलझी 30 साल पुराना मामला, गिरफ्तार हुआ आरोपी

पुलिस को इस मामले में बड़ी कामयाबी तब हाथ लगी जब उन्होंने आरोपी की एक पुरानी तस्वीर को AI की मदद से अपडेट किया। इस अपडेटेड तस्वीर की मदद से पुलिस उसे मेरठ के मलयाली समुदाय में ढूंढ पाई।

बाद में, उसकी पत्नी के कोल्लम से संबंध होने का सुराग मिला, जिसके आधार पर अधिकारी एक अंतिम संस्कार में उस तक पहुंचे और उसे धर दबोचा। कृष्णकुमार की गिरफ्तारी के साथ ही, यह हत्या का मुकदमा, जो लंबे समय से अटका हुआ था, अब आगे बढ़ पाएगा।