सरकारी कार्यालय में महिला वकील पर हमला, गुवाहाटी में वायरल वीडियो से मचा हंगामा

महिला वकील ने अपनी पुलिस शिकायत में बताया कि एक अधिकारी से बहस के बाद मामला गरमा गया था। इसके बाद एक शख्स, जिसने खुद को वकील बताया, ने कथित तौर पर उन पर हमला कर दिया और उनका लाइसेंस रद्द करवाने की धमकी भी दी। उन्होंने इस मामले में 3 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। वहीं, इस घटना को लेकर किसी और ने भी उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस अब दोनों तरफ से मिली शिकायतों की जांच कर रही है।