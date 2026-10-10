सरकारी कार्यालय में महिला वकील पर हमला, गुवाहाटी में वायरल वीडियो से मचा हंगामा
गुवाहाटी के पास अजारा में एक महिला वकील के साथ सरकारी दफ्तर में कथित तौर पर मारपीट की गई। यह घटना तब हुई जब वह जमीन अधिग्रहण से जुड़ी एक सुनवाई में हिस्सा लेने गई थीं। वकील का आरोप है कि जब उन्होंने घटना का वीडियो बनाने की कोशिश की तो उनका फोन छीन लिया गया। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स उन्हें एक अलमारी से धक्का देते हुए दिख रहा है।
हमले को लेकर दर्ज क्रॉस शिकायतों की पुलिस कर रही जांच
महिला वकील ने अपनी पुलिस शिकायत में बताया कि एक अधिकारी से बहस के बाद मामला गरमा गया था। इसके बाद एक शख्स, जिसने खुद को वकील बताया, ने कथित तौर पर उन पर हमला कर दिया और उनका लाइसेंस रद्द करवाने की धमकी भी दी। उन्होंने इस मामले में 3 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। वहीं, इस घटना को लेकर किसी और ने भी उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस अब दोनों तरफ से मिली शिकायतों की जांच कर रही है।