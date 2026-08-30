ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा: 2 की मौत, 17 वर्षीय घायल
नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर 29 अगस्त की सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। नॉलेज पार्क मेट्रो स्टेशन के पास हुई इस घटना में 2 लोगों की जान चली गई और 17 साल का एक किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया।
बताया गया है कि अलीगढ़ से ग्रेटर नोएडा वेस्ट जा रही एक टाटा नेक्सॉन कार सुबह करीब 6:30 बजे एक यूपी रोडवेज बस से टकरा गई। बस एक टायर बदलने के लिए सड़क किनारे खड़ी थी।
धीरज और भरत की पहचान, आगे की जांच शुरू
इस हादसे में जिन 2 युवकों की मौत हुई है, उनकी पहचान 23 साल के धीरज और 22 साल के भरत के रूप में हुई है। दोनों अलीगढ़ के ही रहने वाले थे। घायल किशोर अभी बातचीत नहीं कर पा रहा है; उसे अस्पताल में भर्ती कराकर इलाज किया जा रहा है।
पुलिस का शुरुआती आकलन है कि कार धीरज ही चला रहा था। पुलिस अब यह जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर वह सड़क किनारे खड़ी बस को क्यों नहीं देख पाया। राहत की बात यह रही कि जब पुलिस मौके पर पहुंची, तो बस में कोई यात्री मौजूद नहीं था। अधिकारियों ने हादसे में क्षतिग्रस्त हुए वाहनों को सड़क से हटवा दिया। शनिवार शाम तक इस मामले में कोई FIR दर्ज नहीं हुई थी, लेकिन पुलिस ने इन्क्वेस्ट रिपोर्ट तैयार करके पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी थी।