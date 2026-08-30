ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा: 2 की मौत, 17 वर्षीय घायल

इस हादसे में जिन 2 युवकों की मौत हुई है, उनकी पहचान 23 साल के धीरज और 22 साल के भरत के रूप में हुई है। दोनों अलीगढ़ के ही रहने वाले थे। घायल किशोर अभी बातचीत नहीं कर पा रहा है; उसे अस्पताल में भर्ती कराकर इलाज किया जा रहा है।

पुलिस का शुरुआती आकलन है कि कार धीरज ही चला रहा था। पुलिस अब यह जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर वह सड़क किनारे खड़ी बस को क्यों नहीं देख पाया। राहत की बात यह रही कि जब पुलिस मौके पर पहुंची, तो बस में कोई यात्री मौजूद नहीं था। अधिकारियों ने हादसे में क्षतिग्रस्त हुए वाहनों को सड़क से हटवा दिया। शनिवार शाम तक इस मामले में कोई FIR दर्ज नहीं हुई थी, लेकिन पुलिस ने इन्क्वेस्ट रिपोर्ट तैयार करके पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी थी।