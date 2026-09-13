पुणे-बेंगलुरु हाईवे पर 2 ट्रकों की भिड़ंत में 2 की मौत, 12 अन्य घायल

हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान मुंबई के हृदयनाथ गायकवाड़ और नेरुल की आनंदीबाई वाडकर के तौर पर हुई है। दोनों ने इलाज के दौरान स्थानीय अस्पतालों में दम तोड़ दिया। घायलों में से 3 की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने इस मामले में ट्रक मालिक संदीप सूर्यवंशी को हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है। हादसे के बाद से फरार हुए ट्रक ड्राइवर को ढूंढने के लिए पुलिस लगातार तलाश कर रही है। सड़क से मलबा हटाकर अब ट्रैफिक को सामान्य कर दिया गया है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है।