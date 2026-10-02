मीडिया जगत को गहरा सदमा: मिजोरम में सड़क हादसे में PIB, दूरदर्शन के शीर्ष अधिकारी समेत 3 की मौत

मिजोरम के सटेइक के पास एक दुखद सड़क हादसे में 3 वरिष्ठ मीडिया अधिकारियों की जान चली गई। मृतकों में डॉक्टर एनगम पामे, जो PIB और CBC क्षेत्रीय कार्यालय, इंफाल के एडिशनल डायरेक्टर जनरल थे, नामपिबोऊ मारिनमाई, जो दूरदर्शन केंद्र आइजोल के डायरेक्टर (न्यूज) थे, और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन के आइजोल फील्ड ऑफिस में मल्टी-टास्किंग स्टाफ सदस्य एच लियानवेला शामिल हैं।

यह हादसा तब हुआ जब काम से जुड़ी बैठक से लौटते वक्त उनकी गाड़ी सड़क से उतरकर एक ढलान में जा गिरी। यह घटना गुरुवार को हुई, जिसमें 2 अन्य लोग भी घायल हुए हैं।