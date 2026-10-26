मध्य प्रदेश: सांवलिया सेठ से लौटते समय कार में लगी आग, 4 की मौत
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मध्य प्रदेश के धार जिले में देर रात दोस्तों का सड़क पर घूमना दुखद साबित हुआ। एक वाहन डिवाइडर से टकराकर आग के गोले में बदल गया। गाड़ी में 5 दोस्त सवार थे। यह हादसा रात करीब 11:30 बजे हुआ, जब वे सांवलिया सेठ मंदिर से घर लौट रहे थे। इस दुर्घटना में 4 दोस्तों की मौत हो गई। इनमें अंकुश चौधरी, चेतन चौधरी, आदित्य तिवारी और अभिषेक सोलंकी शामिल है।
अकेला बचा तुषार मंडलोई गंभीर रूप से घायल
तुषार मंडलोई इस हादसे में अकेला बचा है। इंदौर के एक अस्पताल में उसकी हालत अभी भी बहुत नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने बताया कि टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि एक व्यक्ति गाड़ी से उछलकर बाहर जा गिरा था। अधिकारी अब पता लगा रहे हैं कि यह भयानक हादसा कैसे हुआ। वहीं, परिवारों और दोस्तों के लिए यह नुकसान असहनीय है, वे इस दुखद घड़ी में मातम मना रहे हैं।