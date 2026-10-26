मध्य प्रदेश: सांवलिया सेठ से लौटते समय कार में लगी आग, 4 की मौत

मध्य प्रदेश के धार जिले में देर रात दोस्तों का सड़क पर घूमना दुखद साबित हुआ। एक वाहन डिवाइडर से टकराकर आग के गोले में बदल गया। गाड़ी में 5 दोस्त सवार थे। यह हादसा रात करीब 11:30 बजे हुआ, जब वे सांवलिया सेठ मंदिर से घर लौट रहे थे। इस दुर्घटना में 4 दोस्तों की मौत हो गई। इनमें अंकुश चौधरी, चेतन चौधरी, आदित्य तिवारी और अभिषेक सोलंकी शामिल है।