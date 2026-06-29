दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर 4 की मौत, परिवार ने मुख्यमंत्री से मांगी मदद

परिवार ने योगी आदित्यनाथ से मदद की गुहार लगाई

इस हादसे ने परिवार को न सिर्फ गहरा सदमा दिया है, बल्कि उनकी आर्थिक हालत भी बुरी तरह प्रभावित हुई है। परिवार के ट्रांसपोर्ट बिजनेस को संभालने वाले प्रवीण की भी इसी दुर्घटना में मौत हो गई, जबकि उनके भाई जयदेव की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। गुजर चुके इस दंपति के 10 और 13 साल के बच्चों को श्मशान घाट पर सब कुछ अपनी आंखों से देखना पड़ा। एक रिश्तेदार ने बताया कि पूरा परिवार उन्हीं पर निर्भर था। परिवार ने इस मुश्किल घड़ी में मदद के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई है।