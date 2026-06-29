दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर 4 की मौत, परिवार ने मुख्यमंत्री से मांगी मदद
बहादरगढ़ से हरिद्वार जा रहा एक परिवार दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर एक तेज रफ्तार SUV की चपेट में आ गया। यह दर्दनाक हादसा उनकी मंजिल से महज एक घंटे की दूरी पर हुआ। इस दुर्घटना में 4 लोगों की जान चली गई। मरने वालों में 8 साल का शिवांश, उसकी दादी सुदेश देवी (65 साल), चाचा प्रवीण (42 साल) और बुआ प्रीति (33 साल) शामिल हैं। वहीं, 3 और लोग घायल हुए हैं, जिनमें 2 साल का एक बच्चा भी शामिल है।
परिवार ने योगी आदित्यनाथ से मदद की गुहार लगाई
इस हादसे ने परिवार को न सिर्फ गहरा सदमा दिया है, बल्कि उनकी आर्थिक हालत भी बुरी तरह प्रभावित हुई है। परिवार के ट्रांसपोर्ट बिजनेस को संभालने वाले प्रवीण की भी इसी दुर्घटना में मौत हो गई, जबकि उनके भाई जयदेव की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। गुजर चुके इस दंपति के 10 और 13 साल के बच्चों को श्मशान घाट पर सब कुछ अपनी आंखों से देखना पड़ा। एक रिश्तेदार ने बताया कि पूरा परिवार उन्हीं पर निर्भर था। परिवार ने इस मुश्किल घड़ी में मदद के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई है।