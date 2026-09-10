गांधीनगर: स्लेब ढहने के बाद 15 मजदूर दबे, सभी को बचाया गया
गुजरात के गांधीनगर में बुधवार रात करीब 9 बजे एक कंस्ट्रक्शन साइट पर लोहे का एक बड़ा स्लैब अचानक नीचे गिर गया, जिससे कई मजदूर उसके नीचे दब गए। अच्छी खबर यह है कि उपमुख्यमंत्री हर्ष सांघवी ने जानकारी दी कि पूरी रात चले एक बड़े अभियान के बाद सभी 15 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।
गांधीनगर सिविल अस्पताल में 12 की हालत स्थिर
बचाए गए 12 मजदूर गांधीनगर सिविल अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। वहीं, बाकी 3 मजदूरों को हल्की चोटें आई थीं, जिसके चलते उन्हें शुरुआती इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।
SDRF NDRF रेस्क्यू की निगरानी में वरिष्ठ अधिकारी
इस रेस्क्यू ऑपरेशन में SDRF, NDRF और स्थानीय प्रशासन की टीमें पूरी रात मुस्तैदी से जुटी रहीं। भारी मशीनों और कटर की मदद से फंसे हुए मजदूरों को बाहर निकाला गया। वरिष्ठ अधिकारी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए थे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी मजदूर मलबे में न फंसा रह जाए।