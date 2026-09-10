गांधीनगर: स्लेब ढहने के बाद 15 मजदूर दबे, सभी को बचाया गया

गुजरात के गांधीनगर में बुधवार रात करीब 9 बजे एक कंस्ट्रक्शन साइट पर लोहे का एक बड़ा स्लैब अचानक नीचे गिर गया, जिससे कई मजदूर उसके नीचे दब गए। अच्छी खबर यह है कि उपमुख्यमंत्री हर्ष सांघवी ने जानकारी दी कि पूरी रात चले एक बड़े अभियान के बाद सभी 15 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।