DUSU में ABVP का परचम, पर इस 'बागी' ने सबको चौंकाया
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2026 DUSU चुनावों में ABVP ने 4 में से 3 महत्वपूर्ण पदों पर जीत दर्ज की है। यश दाबस को नया अध्यक्ष चुना गया है, वहीं रिया छावड़ी सचिव और लक्ष्य राज सिंह संयुक्त सचिव बने हैं।
उपाध्यक्ष का पद निर्दलीय उम्मीदवार दीपंशु शौकीन ने हासिल किया, जिन्हें कुल 30,615 वोट मिले। शोकीन पहले NSUI से जुड़े हुए थे, जिसने उनकी इस जीत को और भी खास बना दिया।
40.46 प्रतिशत हुआ मतदान
इस चुनाव में 40.46 प्रतिशत मतदान हुआ। छात्र उन मुद्दों पर वोट डालने पहुंचे जो उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी थे। सुरक्षा, हॉस्टल और कैंपस की बुनियादी सुविधाएं जैसे अहम मुद्दे इस चुनाव में छाए रहे।
इस बार विभिन्न समूहों के 20 उम्मीदवार मैदान में थे। इस चुनाव ने साफ कर दिया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र किन बातों को लेकर सबसे ज्यादा चिंतित और सक्रिय हैं।