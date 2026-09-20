DUSU में ABVP का परचम, पर इस 'बागी' ने सबको चौंकाया

2026 DUSU चुनावों में ABVP ने 4 में से 3 महत्वपूर्ण पदों पर जीत दर्ज की है। यश दाबस को नया अध्यक्ष चुना गया है, वहीं रिया छावड़ी सचिव और लक्ष्य राज सिंह संयुक्त सचिव बने हैं।

उपाध्यक्ष का पद निर्दलीय उम्मीदवार दीपंशु शौकीन ने हासिल किया, जिन्हें कुल 30,615 वोट मिले। शोकीन पहले NSUI से जुड़े हुए थे, जिसने उनकी इस जीत को और भी खास बना दिया।