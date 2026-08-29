भाजपा महासचिव पर नौकरी-टेंट के नाम पर 8.25 लाख ठगने का आरोप, FIR दर्ज

भाजपा ने आबिद हुसैन नेंगरू के पार्टी से जुड़े होने की पुष्टि की है। पार्टी ने साफ किया है कि अगर नेंगरू दोषी पाए जाते हैं, तो उनका बचाव नहीं किया जाएगा। हालांकि, भाजपा ने यह भी याद दिलाया कि सिर्फ FIR दर्ज होने का मतलब यह नहीं है कि कोई व्यक्ति दोषी है। पार्टी का कहना है कि कानूनी प्रक्रिया को अपने तरीके से आगे बढ़ना चाहिए।

यह घटना कुछ हफ्ते पहले हुई एक और घटना के बाद सामने आई है, जिसमें इसी तरह के आरोपों के चलते एक अन्य स्थानीय भाजपा नेता को निलंबित किया गया था। इस मामले ने कश्मीर में पार्टी के नेतृत्व से जुड़े मुद्दों पर फिर से ध्यान खींचा है।