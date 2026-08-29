भाजपा महासचिव पर नौकरी-टेंट के नाम पर 8.25 लाख ठगने का आरोप, FIR दर्ज
अनंतनाग में भाजपा के जिला महासचिव आबिद हुसैन नेंगरू पर एक स्थानीय व्यक्ति ने 8.25 लाख रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। इस शिकायत के बाद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
शिकायतकर्ता का कहना है कि नेंगरू ने उसे एक विशेष पुलिस अधिकारी की सरकारी नौकरी दिलाने और अमरनाथ यात्रा के लिए टेंट लगाने की अनुमति दिलाने का वादा किया था। हालांकि, उसे न तो नौकरी मिली और न ही टेंट लगाने की इजाजत। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है और अब इसकी जांच कर रही है।
भाजपा ने नेंगरू की भूमिका की पुष्टि की, बचाव से इनकार
भाजपा ने आबिद हुसैन नेंगरू के पार्टी से जुड़े होने की पुष्टि की है। पार्टी ने साफ किया है कि अगर नेंगरू दोषी पाए जाते हैं, तो उनका बचाव नहीं किया जाएगा। हालांकि, भाजपा ने यह भी याद दिलाया कि सिर्फ FIR दर्ज होने का मतलब यह नहीं है कि कोई व्यक्ति दोषी है। पार्टी का कहना है कि कानूनी प्रक्रिया को अपने तरीके से आगे बढ़ना चाहिए।
यह घटना कुछ हफ्ते पहले हुई एक और घटना के बाद सामने आई है, जिसमें इसी तरह के आरोपों के चलते एक अन्य स्थानीय भाजपा नेता को निलंबित किया गया था। इस मामले ने कश्मीर में पार्टी के नेतृत्व से जुड़े मुद्दों पर फिर से ध्यान खींचा है।