सोशल मीडिया सेंसरशिप पर हाई कोर्ट ने सरकार और मेटा को घेरा, IT अधिनियम की धारा 69A पर लटकी तलवार

एक विरोध प्रदर्शन के बाद जब एक इंस्टाग्राम अकाउंट निलंबित कर दिया गया, तब यह पूरा मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया। अब IT अधिनियम की धारा 69A पर कानूनी तलवार लटक गई है। आलोचकों का कहना है कि युवा बेरोजगारी और शासन से जुड़ी बातचीत को ब्लॉक करने से बड़े मुद्दे सुलझ नहीं पाएंगे। कोर्ट ने इस मामले में सरकार और मेटा दोनों से जवाब मांगा है। 6 नवंबर को इस पर सुनवाई होनी है, जिससे भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गया है।