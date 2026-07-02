जंतर-मंतर पर छात्रों के फोन पर 'नजर' का दावा, भूख हड़ताल से बिगड़ी वांगचुक की सेहत
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दिपके ने दावा किया है कि दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे छात्र प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों के फोन की निगरानी की जा रही है। उन्होंने बताया कि आज इस प्रदर्शन का 13वां दिन है और छात्र परीक्षा पेपर लीक के मामलों में कार्रवाई और आत्महत्या करने वाले छात्रों के लिए न्याय की मांग को लेकर डटे हुए हैं।
वांगचुक ने बताई अपनी गिरती सेहत
शिक्षा कार्यकर्ता सोनाम वांगचुक ने जानकारी दी है कि भूख हड़ताल पर बैठने के बाद से उनका ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर कम हो गया है। हालांकि, उन्होंने कहा है कि फिलहाल उनकी हालत ठीक है। भूख हड़ताल के 8वें दिन एक अन्य प्रदर्शनकारी इनेश को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। उधर, भारी बारिश और स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों के बावजूद भी प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। उनका कहना है कि जब तक परीक्षा घोटाले से जुड़ी छात्र आत्महत्याओं के लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय नहीं हो जाती, तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा।