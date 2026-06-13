पेपर लीक ने तोड़ा छात्रों का सब्र, लखनऊ में सैकड़ों ने मांगा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा

दिपके ने शांतिपूर्ण ढंग से जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अपील की

दिपके ने सभी से शांति बनाए रखने की अपील की और 20 जून को जंतर-मंतर पर होने वाले एक बड़े प्रदर्शन के लिए तैयार रहने को कहा। उन्होंने कहा, "हम तब तक विरोध जारी रखेंगे जब तक शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देते। मैं सिर्फ छात्रों से अपील करना चाहता हूं कि वे शांतिपूर्ण विरोध जारी रखें और 20 जून को जंतर-मंतर पर होने वाले इस बड़े प्रदर्शन में शामिल हों।" कुछ अभिभावक और बुजर्ग लोग भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। उन्होंने चिंता जताई कि CBSE की 12वीं जैसी अहम परीक्षाओं पर भी इसका असर पड़ रहा है। खुफिया जानकारी के मुताबिक, लखनऊ में करीब 10,000 लोगों के पहुंचने का अनुमान था और प्रशासन ने करीब 1500 पुलिसकर्मियों को तैनात किया था। हालांकि प्रदर्शनकारियों की संख्या कम रही, लेकिन उनका संदेश साफ था: छात्रों को असली बदलाव चाहिए।