अभिजीत दिपके ने चुनाव आयोग को बताया 'भारत का दुश्मन'

यह पूरा मामला इसलिए गरमा गया है क्योंकि खबरों के मुताबिक, 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मसौदा वोटर लिस्ट से 12 करोड़ से भी ज्यादा नाम हटा दिए गए हं। यह कुल वोटरों का करीब 12.4 प्रतिशत है।

दिपके का कहना है कि इन नामों को हटाने से करीबी चुनावी नतीजों पर बड़ा असर पड़ सकता है। वहीं, चुनाव आयोग का दावा है कि उनके सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए गए थे। आयोग ने साफ किया कि 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' समेत सभी बड़े निर्णयों पर तीनों चुनाव आयुक्तों की सहमति थी। इस पूरी बहस ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि भारत की चुनाव प्रक्रिया कितनी पारदर्शी और निष्पक्ष है।