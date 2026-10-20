दिपके का बड़ा खुलासा: जेल में बंद रांका-दास थे आंदोलन के रणनीतिकार, दिवाली तक रोके प्रदर्शन

रांका और दास इस समय न्यायिक हिरासत में हैं। 13 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की कोशिश के बाद उन्हें हिरासत में लिया गया था, क्योंकि इस दौरान उन्होंने अपने शांति बांड का उल्लंघन किया था। दिपके ने बताया कि वे रांका और दास को अपने भाई जैसा मानते हैं और व्हाट्सऐप के जरिए उनसे जुड़े रहते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि रांका और दास महात्मा गांधी से प्रेरित होकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन में विश्वास रखते हैं। दिपके के मुताबिक, "उन्होंने शांति और करुणा का रास्ता चुना है और जेल में होने के बावजूद अहिंसा का मार्ग नहीं छोड़ा है।" दिपके ने अपने समर्थकों से कहा कि वे इस छुट्टी का समय अपने परिवार के साथ बिताएं और दिवाली के बाद नए जोश के साथ वापस आएं।