दिल्ली में NEET-UG पेपर लीक मामले के विरोध में CJP संस्थापक ने स्वयंसेवक के क्यों छुए पैर?

मोहम्मद जुनैद बांट रहे हैं स्नैक्स और ड्रिंक्स

पिछले 20 जून से मोहम्मद जुनैद प्रदर्शन स्थल पर मौजूद छात्रों को लगातार नाश्ता और पानी बांट रहे हैं। CJP की अगुवाई में चल रहे इस प्रदर्शन की कुछ प्रमुख मांगें हैं। जिनमें NEET परीक्षा रद्द की जाए, जिन छात्रों ने कथित तौर पर आत्महत्या की है उनके परिवारों को मुआवजा मिले और सरकार का अपनी जवाबदेही तय करना शामिल हैं। प्रदर्शन के दौरान भाषण और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहे हैं। इसके साथ ही, दूसरे वॉलंटियर भी यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी को खाने-पीने की कोई दिक्कत न हो।