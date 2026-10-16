अभिजीत दिपके ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप, जानिए क्या-क्या कहा

CJP मुंबई और पुणे जैसे शहरों में शांतिपूर्ण रैलियां कर रहा है। संगठन की योजना है कि दिल्ली में भी ऐसे प्रदर्शन जारी रखे जाएंगे। CJP कार्यकर्ताओं पर जयपुर में हुए एक प्रदर्शन के दौरान हमला भी हुआ था। इसके बावजूद उन्होंने अहिंसा और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के अपने संकल्प को और मजबूत किया है। दिपके ने यह भी कहा कि सत्ता में बैठे लोग भी कभी खुद विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर चुके हैं। इसलिए उनकी राय है कि सभी को निष्पक्ष लोकतांत्रिक स्वतंत्रताएं मिलनी चाहिए, फिर चाहे सत्ता में कोई भी क्यों न हो।