तिरंगा फहराने पर गिरफ्तारी: CJP ने पूछा- क्या जंतर मंतर पर अब ये तानाशाही है?
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दिपके ने अपनी टीम के सदस्यों की हालिया हिरासत पर सवाल उठाए हैं। मंगलवार को जंतर मंतर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद उन्हें हिरासत में लिया गया था। उन्होंने पूछा कि प्रदर्शनकारियों को गद्दार क्यों कहा जा रहा है और क्या झंडा फहराने पर लोगों को गिरफ्तार करना कानूनी तौर पर सही है।
दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर प्रदर्शनों पर लगाई रोक
ये गिरफ्तारियां दिल्ली पुलिस के जंतर मंतर पर प्रदर्शनों पर रोक लगाने के ठीक एक दिन बाद हुईं। पुलिस ने प्रदर्शन के लिए रामलीला मैदान जैसे दूसरे स्थानों का सुझाव दिया था। दिपके ने इस कदम को तानाशाही बताया है। उनका तर्क था कि सार्वजनिक स्थान सभी के होते हैं, सिर्फ सरकार के नहीं। उन्होंने कहा कि CJP लगातार प्रदर्शन करती रहेगी और जंतर मंतर को जन प्रतिरोध का प्रतीक मानती है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे इन कार्रवाइयों से चुप न रहें।