तिरंगा फहराने पर गिरफ्तारी: CJP ने पूछा- क्या जंतर मंतर पर अब ये तानाशाही है?

ये गिरफ्तारियां दिल्ली पुलिस के जंतर मंतर पर प्रदर्शनों पर रोक लगाने के ठीक एक दिन बाद हुईं। पुलिस ने प्रदर्शन के लिए रामलीला मैदान जैसे दूसरे स्थानों का सुझाव दिया था। दिपके ने इस कदम को तानाशाही बताया है। उनका तर्क था कि सार्वजनिक स्थान सभी के होते हैं, सिर्फ सरकार के नहीं। उन्होंने कहा कि CJP लगातार प्रदर्शन करती रहेगी और जंतर मंतर को जन प्रतिरोध का प्रतीक मानती है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे इन कार्रवाइयों से चुप न रहें।