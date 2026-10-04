कॉकरोच जनता पार्टी पर FIR, CEC के इस्तीफे की मांग को लेकर मुंबई में किया था प्रदर्शन
3 अक्टूबर को कॉकरोच जनता पार्टी ने मुंबई के शिवाजी पार्क में एक विरोध प्रदर्शन किया था। इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की गई, क्योंकि मतदाता सूची के पुनरीक्षण में कथित तौर पर कुछ गड़बड़ियां सामने आई हैं।
अभिजीत दिपके ने विरोध प्रदर्शन के दौरान भावुक होते हुए कहा कि गांधी भारत की 'आत्मा' हैं, अंबेडकर भारत की 'रीढ़' हैं और नेहरू भारत का 'मस्तिष्क' हैं।
पुलिस ने आयोजकों के खिलाफ FIR दर्ज की
इस घटना के बाद, पुलिस ने आयोजकों के खिलाफ गैरकानूनी ढंग से इकट्ठा होने के आरोप में FIR दर्ज की। दिपके ने कहा कि अगर ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देते हैं, तो वह 10 अक्टूबर को इस विरोध प्रदर्शन को दिल्ली के जंतर-मंतर तक ले जाएंगे।
उन्होंने निष्पक्ष चुनावों की परवाह करने वाले सभी लोगों को इस आंदोलन में शामिल होने के लिए बुलाया है। वहीं, चुनाव अधिकारियों ने साफ किया है कि मतदाता सूची को अपडेट करने में वे सभी सही नियमों का पालन कर रहे हैं।