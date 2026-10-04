कॉकरोच जनता पार्टी पर FIR, CEC के इस्तीफे की मांग को लेकर मुंबई में किया था प्रदर्शन

इस घटना के बाद, पुलिस ने आयोजकों के खिलाफ गैरकानूनी ढंग से इकट्ठा होने के आरोप में FIR दर्ज की। दिपके ने कहा कि अगर ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देते हैं, तो वह 10 अक्टूबर को इस विरोध प्रदर्शन को दिल्ली के जंतर-मंतर तक ले जाएंगे।

उन्होंने निष्पक्ष चुनावों की परवाह करने वाले सभी लोगों को इस आंदोलन में शामिल होने के लिए बुलाया है। वहीं, चुनाव अधिकारियों ने साफ किया है कि मतदाता सूची को अपडेट करने में वे सभी सही नियमों का पालन कर रहे हैं।