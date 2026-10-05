CJP ने मांगा ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा, जंतर-मंतर पर हंगामा

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजित दिपके ने कहा है कि छत्रपति संभाजीनगर में पुलिस के उप-आयुक्त अचानक छुट्टी पर चले गए हैं। उनकी जगह नए पुलिस उपायुक्त (DCP) को जिम्मेदारी दी गई है। यह सब 10 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर होने वाले उनके प्रदर्शन से ठीक पहले हुआ है। दिपके की मांग है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें। उनका कहना है कि हाल ही में चुनाव सूचियों में हुए बदलावों को लेकर कई गंभीर चिंताएं सामने आई हैं।