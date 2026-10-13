अभिजीत दिपके ने CJI के बयान पर दी प्रतिक्रिया, जानिए क्या कहा
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत अपने एक बयान को लेकर आलोचनाओं से घिर गए हैं। उन्होंने कहा था कि कानून-व्यवस्था उनकी जिम्मेदारी नहीं है। दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शनों पर उनके बयानों के बाद सीजेपी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दिपके ने उन पर तीखा हमला बोला है। दिपके को डर है कि इससे भविष्य के चुनावों के लिए एक गलत मिसाल कायम हो सकती है, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े चुनाव भी शामिल हैं।
चुनाव आयोग में मतभेद की खबरें
यह मामला तब और गरमा गया, जब खबरें आईं कि इन फैसलों को लेकर भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के अंदर ही मतभेद है। हालांकि, ECI का कहना है कि सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए गए थे। अब दिपके दूसरे लोगों के साथ मिलकर मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। वे यह भी चाहते हैं कि जब तक कोई ठोस बदलाव नहीं होता, तब तक ऐसे विरोध प्रदर्शन जारी रहें। इन सब बातों से भारत में चुनावों की निष्पक्षता पर नए सिरे से सवाल उठने लगे हैं।