अभिजीत दिपके ने CJI के बयान पर दी प्रतिक्रिया, जानिए क्या कहा

यह मामला तब और गरमा गया, जब खबरें आईं कि इन फैसलों को लेकर भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के अंदर ही मतभेद है। हालांकि, ECI का कहना है कि सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए गए थे। अब दिपके दूसरे लोगों के साथ मिलकर मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। वे यह भी चाहते हैं कि जब तक कोई ठोस बदलाव नहीं होता, तब तक ऐसे विरोध प्रदर्शन जारी रहें। इन सब बातों से भारत में चुनावों की निष्पक्षता पर नए सिरे से सवाल उठने लगे हैं।